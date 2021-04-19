Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına su akışı yeniden başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nden Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) Kanalı'na su akışı yeniden başladı.

İlçe merkezinde bulunan Taşköprü'deki regülatör kapakları Mart ayı içerisinde açılarak kanala su verilmeye başlanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığındaki aralarında Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı Beyşehir heyeti, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etmişti. Ziyarette tarımsal sulama mevsimi olmamasına rağmen gölden BSA kanalına su aktarılmasının bu yıl yaşanan kuraklık dolayısıyla göldeki su seviyesinin yetersiz olması nedeniyle ilçede tepkilere neden olduğuna dikkat çekilmişti.

Heyetin regülatör kapaklarının kapanması talebini olumlu karşılayan Vali Özkan'ın direktiflerinin ardından BSA kanalına su akışı durdurulmuştu. Nisan ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından regülatör kapakları yeniden açıldı.

DSİ'nin kotun üzerindeki 21 santimlik suyu alma hakkı bulunuyor

Kanala aktarılan sular, tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla depolandığı kilometrelerce ötedeki Apa Barajı'na gönderilmeye başlandı. Beyşehir Gölü'nde yapılan son ölçümlere göre halen su seviyesi 1122.61 kotunda bulunuyor. DSİ'nin 1122.40 olan mevcut sulama suyu kotuna göre göl su seviyesi daha da yükselmezse sadece 21 santim su alma hakkı bulunuyor. Bu kotun altında su alınmaya devam edilmesi ise Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı karara göre suç teşkil ediyor. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, kaymakamlıkta son yapılan Beyşehir Gölü toplantısında, "Beyşehir Gölü'nün mevcut 1122.40 olan sulama kotu kırmızı çizgimizdir" hatırlatmasında bulunmuş, heyet tarafından bunun takipçisi olunacağının vurgusunu yapmıştı. Ardından toplantıda alınan karar metni kamuoyu ile paylaşılmıştı.