Beyşehir Gölü'ne kuş akını

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki göl kıyılarına ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte farklı türdeki kuşlar akın etmeye başladı.

Türkiye'nin kuş cennetleri arasında gösterilen ve kuşların da göç rotasında yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda kış mevsiminin geride kalmasının ardından baharın müjdecisi olarak gösterilen, aralarında leyleklerin de olduğu farklı türlerde kuşlar gelmeye başladı. Göl kıyılarında sığ alanlarda yiyecek arayışı içerisindeki farklı türler gözlenmeye başlandı.

Kuş fotoğrafçısı Selman Sayın, leyleklerin mekânlarının bulunduğu Beyşehir ilçesine gelmeye başladığını belirtirken, bu yıl kıyılarda yoğun olarak kara leylekleri gördüklerini söyledi. Beyaz ve karaleyleği göl kıyılarında bir arada uçarken ve yiyecek ararken fotoğrafladığını belirten Sayın, “Karaleylekler beyazları gibi değil. Çok ürkek türler, fotoğrafını çekebilmek de çok kolay değil. Hemen kaçıyorlar, yanlarına çok yaklaşamıyorsunuz. Leyleklerin yanı sıra bu yıl ilk kez Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ ve Kurucuova arasındaki kıyılarında sığ yerlerde sazlıklar arasında beslenmeye çalışırken bir flamingoya da rastladım. Sanırım bunlar bölgeye toplu olarak gelmiş olmalı, ama ben sadece Tavşanlı adası mevkiinde birisinin fotoğrafını çekmeyi başarabildim. Yağışların ardından daha önceleri suların çekildiği alanların tekrar sularla dolması ile birlikte bu alanda küçük balık arayışı içerisinde olduklarını da gözledim. Leylekler ise eriyen kar sularının olduğu tarlalarda yine yiyecek arayışı içerisindeydiler” ifadelerine yer verdi.