Beyşehir Gölü'nü besleyen Adaköy Göleti ve Baraj Göleti ilkbahar yağışlarıyla can buldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sonbaharda kuruyan aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından birisi olan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti ilkbahar yağışlarıyla can buldu.

Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi girişinde yer alan ve bu yıl sonbahar döneminde olduğu gibi geçtiğimiz yıl da tamamen kuruyan, bir zamanlar tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti'ne özellikle Mart ve Nisan ayında yağan kar ve yağmur yağışları can suyu oldu. Yeniden sularla dolan pınardaki yapay şelalelerden tekrar su akmaya başlaması da renkli görüntüler oluşturdu. Beyşehir'in seyrine doyum olmayan doğal güzellikleri arasında yer aldığı için yılın her mevsiminde çok sayıda ziyaretçi çeken mekanlardan birisi olan düşey çarklı su değirmeninin de bulunduğu aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından birisi olan pınar ve baraj göleti, geride kalan sonbahar döneminde de yeteriz yağışlar sebebiyle tamamen kuruyarak çevre sakinlerini ve ziyaretçilerini üzdü.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, geride kalan yaz ve sonbahar döneminin ardından tamamen kuruyan pınar ve göletin bu yıl kış mevsiminde de yetersiz yağışlar sebebiyle suyla dolmadığını belirterek, “Bu sene kış mevsiminde yağışlar az oldu. Buna rağmen Mart ve Nisan ayındaki son yağışlarla birlikte beklenenin altında da olsa yüzümüz güldü. Gölet ve pınar suyla dolarken şelalelerinden yeniden sular akmaya başladı. Bu mekan, bizim yıllardır çok fazla etkinlik düzenlediğimiz doğal güzellikler arasında yer alıyor. O yüzden sık sık ziyaret ediyoruz ama son 2 yıldır burasının kuruduğuna ilk kez şahitlik ettik. Ve bu bizleri çok üzdü. Ama, sonbahar yağışlarıyla birlikte toprak doyunca pınar da patladı ve şu anda su akışı iyi durumda” diye konuştu.

"Buranın pınarı her dönemde akan bir dereydi"

Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti'nin aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından birisi olduğunu vurgulayan Büyükkafalı, “Beyşehir Gölü'ne, önünde baraj olmayan tek su kaynağı olarak burasını olarak görüyorum. Buranın pınarı her dönemde akan bir dereydi. İki yıldır kuruyor ama ilkbahar döneminde çok fazla olmasa da yeniden akmaya başlıyor. İnşallah bu su akışı yaz boyunca da devam eder. Çünkü, burası endemik balıkların da bulunduğu önemli bir su kaynağı. Çoğu görmediğimiz balık türleri burada yaşam sürüyor. Burada eski bir değirmen bulunması burayı daha da ilgi çekici kılıyor. Ayrıca yapay şelaleler görsel açıdan sularla buluştuğunda ortaya çok güzel manzaralar çıkarıyor. Burasını adeta bir çekim merkezi haline getiriyor. İnsanlar buraya fotoğraf çekmek için, stres atmak, dinlenmek için geliyorlar. Pınar ve baraj göletinin hemen yanı başında bulunan Leylekler Tepesi de burasını daha da cazip bir hale getiriyor” şeklinde konuştu.