Beyşehir Gölü'nü mesken tutan pelikan ilgi odağı oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısını mesken tutan pelikan renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin kuş cennetleri arasında yer alan ve aynı zamanda milli park alanı olarak koruma altında bulunan Beyşehir Gölü, sonbahar mevsiminde bir pelikanı konuk ediyor. Eşrefoğlu Köprüsü'nün önündeki gezinti teknelerinin yer aldığı kıyıda tek başına göl yüzeyinde sık sık sulara dalarak avlanmaya çalışan pelikan görenlerin ilgisini çekiyor. Gün boyunca avladığı balıklarla beslenen pelikan, zaman zaman kıyıdaki bir kayanın üzerine çıkarak burada istirahat ediyor. Balıkçıl, beyaz martı, sakar meke, dalağan ve karabatak sürülerinin yaşadığı ve beslendiği kıyılarda avlanmaya çıkan pelikan, kuş ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi. Bazı fotoğrafçılar, gün batımında pelikanın fotoğrafını çekebilmek için mesai harcıyor. Sahil bandındaki yürüyüş yolunda yürüyüş yaparken pelikanı fark ederek uzun süre suya batıp çıkarak balık avlamaya çalıştığı anları gözleyen aileler ise pelikanın tek başına olmasına şaşırıyor.

Oğuzhan Aras, Beyşehir Gölü'nde uzun yıllardır pelikan görmediğini belirterek, oldukça ilgisini çektiğini söyledi.

Yüksel Karal ise, gölde çok nadir görülen pelikanın olmasını güzel bir görüntü olarak nitelendirirken, uzun zamandır bu türlerin göle gelmediğini belirtti.

Lütfi Kuru, Beyşehir Gölü'nde ilk kez pelikan gördüğünü ve fotoğrafını çektiğini söyledi.