İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün kıyı kesimleri yer yer buz tuttu.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri yer yer buz tuttu.


Beyşehir'de kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından başlayan soğuk hava, kıyı kesimlerde buzlanmaya yol açtı. Sabah saatlerinde göl kıyıları buz tutarken, öğlen saatlerinden itibaren güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte don olan kesimler çözülüyor. Göl kıyılarının buzla kaplanması sonucu açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan su kuşları ise vatandaşların attığı ekmek parçalarıyla besleniyor. Buz tabakasının üzerinde yürüyen ve hareketsiz bekleyen bazı martılar dikkat çekerken, balıkçılar da buzları teknelerinin motor gücüyle kırarak ağ sereceği açık alanlara doğru ilerleyebiliyor. Avcılar, özellikle öğlen saatlerinde çıktıkları açıklarda ağ sererek balıkçılık faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Tekneleri limanda bekleyen bazı avcılar ise soğuklar nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine ara verdi.


Öte yandan, buz tutan göl kıyıları ilçe merkezinde gün batımı anlarında da seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Vatandaşlar göl kıyılarına gelerek bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.