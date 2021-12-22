Beyşehir, Hüyük ve Derebucak'ta gelir getirici fidan dikimi gerçekleştirildi

Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen gelir getirici tür ve trüf aşılı meşe fidanı dikim çalışmaları tamamlandı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanları dahilinde, 2021 yılı tesis programında yer alan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Konya Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gerçekleştirilen gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile hem bozuk orman alanlarının daha verimli hale getirildiği hem de vatandaşların gelir seviyesinin artırılmasına katkı sağlandığı kaydedildi. Bu çerçevede, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü olarak Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde 94 bin metrekare, Görünmez Mahallesinde 60 bin metrekare, Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesinde 20 bin metrekare, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde 20 bin metrekare, Kurucuova Mahallesi İslibucak mevkisinde 20 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin metrekarelik sahada gelir getirici tür kapsamında; badem, ahlat, alıç, iğde, zerdali, kuşburnu, dut, ceviz, lavanta ve trüf aşılı meşe türleri olmak üzere toplamda 13 bin 500 adet fidan dikimi yapıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında, "Gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları, özellikle kırsal alanda bulunan köylerin kalkınmasına katkı sağlayacak olup, köyden kente göçün engellenmesinde de önemli bir faktördür. Yapılan bu çalışmalar ülke ekonomisine de ayrıca katkı sağlayacaktır. Köylülerimizin yüzleri gülecektir" denildi.