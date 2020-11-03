Beyşehir, İzmir'deki depremzedeler için tek yürek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İzmir'de yaşanan deprem felaketinde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda kolisi ve yeni battaniyelerden oluşan yardım toplama faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, İzmir'de üzüntü verici bir depremle karşı karşıya gelindiğini belirterek, deprem sonrasında AFAD Başkanlığı'nın Konya Valiliği ile yürüttüğü bir çalışma olduğunu belirtti. Bu çalışma kapsamında talep olduğunda İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere standart gıda kolisi ile battaniye ihtiyacı olabileceği düşüncesi ile söz konusu yardım toplama faaliyetinin başlatıldığını vurgulayan Kaymakam Özdemir, çalışmanın Beyşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu kapsamda Anıt Meydanında Beyşehir Belediyesi tarafından battaniye ve gıda kolilerinin toplanacağı iki farklı çadır kurulduğunu anlatan Özdemir, “İlçemizde toplanan bu gıda kolileri ile battaniyelerimizi Konya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla depremzedelerimize ulaşmasını sağlayacağız. Bu yardım toplama faaliyeti tamamen gönüllü bir hareketten oluşuyor. Zor bir durum tabii, bu dayanışmayı bir şekilde Beyşehir'den de İzmir'deki vatandaşlarımız için göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Beyşehir halkımıza yardım faaliyetlerine verdikleri, verecekleri desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, yeni battaniye ve gıda kolisi yardım toplama faaliyetinin başlamasının ardından Beyşehirli vatandaşlar Anıt Meydanındaki yardım çadırları önüne geldi. Ellerinde battaniye ve gıda kolileri ile alana gelen vatandaşlardan bazılarının ise ceplerinden çıkardıkları paraları elden vermek istemeleri dikkat çekti. Ancak, nakit para yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar elden para yardımı kabul edilmediği için geri çevrilirken, bu konuda yardım hesaplarının oluşturulduğu ilgili bankalara yönlendirildi.