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Beyşehir Jandarma Hatıra Ormanında fidan dikme etkinliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, daha yeşil bir Beyşehir hedefiyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, daha yeşil bir Beyşehir hedefiyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.


Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğanbey İlkokulu ve Ortaokulu işbirliği ile ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde bulunan Jandarma Hatıra Ormanında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünün fidan desteği ile hatıra ormanında açılan çukurlarda 700 tüplü sedir ve çam fidanını toprakla buluşturdu. Katılımcılar, dikim faaliyetleri sonrasında fidanlara can suyu verdi.

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