Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi

Türkiye'de düzenlenen 8.Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda ülkesine 46 kiloda gümüş madalya kazandıran Beyşehirli milli tekvandocu Fatma Keleş, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir tarafından altınla ödüllendirildi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarılı milli sporcu Keleş'i, beraberindeki İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, antrenörü Nafiz Çakır ve babası Şükrü Keleş ile birlikte makamında kabul etti. Keleş'i altınla ödüllendiren Kaymakam Özdemir, Keleş'in elde ettiği başarılarla Beyşehir'in medarı iftiharı olduğunu dile getirdi. Keleş'in 2024'teki olimpiyatlara katılmasının da en büyük arzuları olduğunu belirten Kaymakam Özdemir, "İnşallah 2024'teki olimpiyatlara da katılması en büyük arzumuz. Çünkü son şampiyonada ikinci olmasıyla da bu yolda puan kazandı. Kendisinin bu şampiyonada ikinci olması, elde ettiği uluslararası başarılar bizleri çok mutlu etti. İnşallah 'ülkemiz kategorisinde kendisinden daha yüksek başarılar getireceğini bekliyoruz' demiyoruz, eminiz. Bu vesileyle kendisini hem tebrik, hem takdir ediyoruz. Hem de gururla övünüyoruz, güzel Beyşehir'imizden böyle bir başarılı milli sporcu çıktığı için. İnşallah Fatma Keleş'lerin sayısı çoğalır. Antrenörü de inşallah Beyşehir'de yeni Fatma Keleş'ler çıkaracaktır. Fatma'nın bu anlamda gelecek nesiller için de bir örnek olacağını belirtmek istiyor, kendisini bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatma Keleş de, Kaymakam Özdemir'e teşekkür ederken, milli forma altında Türkiye'ye yeni başarılar getirmek için daha çok gayret göstereceğini dile getirdi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren 49 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada Fatma Keleş, büyükler 46 kilo kategorisinde finale kadar yükselmiş, rakibine yenilerek Türkiye'ye gümüş madalya kazandırmıştı.