Beyşehir OSB'de 2. etap çalışmaları hız kazandı

Konya'nın Beyşehir ilçesi organize sanayi bölgesinde 2. etap çalışmaları hız kazandı.

Beyşehir'in Bayavşar Mahallesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesinin bitişiğinde kurulmasına karar verilen 2. etap organize sanayi bölgesinin de yoğun yatırımcı ilgisiyle karşılaştığı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı sonu itibariyle 75 hektarlık alan için yer seçimini de onaylamasının ardından hız kazanan 2. etaptaki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Beyşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Beyşehir Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Akpınar, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu. Parsellerinin tamamının yatırımcılara tahsis edildiği Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette olan 31 fabrikanın yanı sıra 23 fabrikanın da inşaatının devam ettiğine vurgu yapan Akpınar, 1. etapta yerlerin dolmasının ardından 2. etapta başlatılan çalışmaların da hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekti. Beyşehir OSB'nin ilki gibi 2. etabının da ilçe içi ve dışından gelmek isteyen yatırımcıların yoğun bir ilgisi ile karşılaştığını anlatan Akpınar, “Beyşehir Organize Sanayi Bölgemizin hemen bitişiğindeki 75 hektarlık alanda kurulması için çalışmaları yürütülen 2. etapta yer seçimi işlemleri tamamlanmış ve kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 2024 yılı Ekim ayına kadar 2. etap organize sanayi bölgemizin altyapı işlemlerinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ardından arsa taleplerinde başvuruları kabul etmeye başlayacağız” dedi.

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Gün ve Ufuk Usta ile Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mutlu Korkmaz, yatırımcı iş insanları katıldı.