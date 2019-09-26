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Beyşehir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir göreve başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesine sağlık müdürlüğü görevine atanan Dr.

Konya'nın Beyşehir ilçesine sağlık müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Kendir, yeni görevine başladı.


Beyşehir Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Kendir kurumunda görevine başladı. Kendisini bu göreve layık gören devlet büyüklerine teşekkür eden Dr. Kendir, "Bundan sonraki asli görevim, insanlarımızın hasta olmasını önlemek veya erken evrede kanser, obezite, diyabet vb. bu hastalıkları tespit edebilmektir. Bu vesile ile Beyşehir'de girmediğimiz ev, dokunmadığımız el kalmayacak inşallah" dedi.

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