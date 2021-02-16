Beyşehir ve Derebucak'ta kar yağışı

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçeleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Beyşehir ilçesi, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlçede kar yüksekliği 19 santime ulaşırken, göldeki balıkçılar da olumsuz hava koşulları dolayısıyla avlanma faaliyetlerine ara verdi.

Bu arada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Beyşehir ve kar yağışının etkili olduğu bir başka ilçe olan Derebucak'ta yüz yüze eğitim yapan birleştirilmiş sınıf ve ana okullarında eğitime iki gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16-17 Şubat 2021 Salı ve Çarşamba günleri yüz yüze eğitim yapan birleştirilmiş sınıf ve ana okullarında eğitime iki gün süreyle ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve halime olanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.