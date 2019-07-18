Beyşehir yeni sanayi sitesine kavuşuyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanan ikinci sanayi sitesindeki dükkanların hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki kura çekim programında sanayicilere hitaben yaptığı konuşmada, “Hepimiz bu şehrin insanıyız. Birlikte, omuz omuza içinden çıkamayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.

Önemli olanın niyet olduğunu vurgulayan Bayındır, “Niyet halisane olsun, samimi olsun. Sizler sabahtan akşama kadar alın teri döken insanlarsınız. Sizlerin o teriniz çok kıymetlidir. Bu şehrin yüzünün akıdır. Bu şehirde ekmek davasının en iyi temsili, sizin alnınızdan dökülen terdir, bu duygular içinde ben ancak size hizmeti borç bilirim” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlığı yaptığı eski dönemde mevcut sanayi sitesinin kuruluş aşamasında belediye olarak yürüttükleri faaliyet ve çalışmalardan da söz eden Başkan Bayındır, Beyşehir'in günümüzde sanayi noktasında geldiği noktaya dikkat çekerek, gurur duydukları bu noktayı çok önemsediklerini vurguladı. Beyşehir Belediyesi olarak sanayicinin hep yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bayındır, Beyşehir'de yeni dönemde üçüncü, dördüncü sanayi sitelerini görmeyi de arzu ettiklerini ifade etti. Bayındır, “Yeni sanayi sitemizde faaliyet gösterecek sanayicilerimize hayırlı işler diliyorum. Allah, kazasız belasız, sağlık içinde hayırlı işler versin inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kooperatif üyesi sanayiciler, yeni dönemde faaliyet gösterecekleri yeni işyerlerini belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adil Bayındır, programda sanayiciler adına ilk kurayı çekti. Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, Yeşilyurt Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Osman Akçapa ve sanayici esnafı katıldı.

106 dükkan bulunan ve tamamlanmak üzere olan yeni sanayi sitesinin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi.