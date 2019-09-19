Beyşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziler Günü münasebetiyle Anıt Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na ilçe kaymakamlığı, ilçe belediye başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçe protokolü tarafından gazi ve şehit aileleri de evlerinde ziyaret edildi.

Programlara, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı M. Arif Turfand, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.