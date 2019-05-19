Beyşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Anıt Meydanında düzenlenen törenle başladı. Burada, Beyşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda devam etti. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkan Vekili İsmail Usta'nın ilçe halkının bayramını kutlaması sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Salonda düzenlenen kick boks, tekvando ve muay thai gösterileri ilgiyle izlenirken, sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından halk müziği konseri icra edildi.

Etkinlik, Beyşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları ve ilçe birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.