Beyşehir'de 2. Etap TOKİ sevinci

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye 2.etap TOKİ projesinin hayata geçmesi sonrasında anahtar teslimi yapılarak yeni konutlarında oturmaya başlayan hak sahibi ailelere gönderdiği birer mektupla yeni dairelerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve TOKİ Başkanlığı tarafından Avşar Mahallesinde devreye konulan 2.etap toplu konut projesinin bir süre önce tamamlandığını söyledi. Proje kapsamında yapılan konutların bitmesinin ardından hak sahibi ailelerin 21-28 Ekim tarihleri arasında yapılan anahtar teslimi ile yeni dairelerine kavuştuğunu ve taşındıkları yeni adreslerinde ikamet etmeye başladığını vurgulayan Özaltun, “Avşar Mahallemizde dönemimizde hayata geçirilen toplu konut projesinden 469 vatandaşımız istifade ederek konut sahibi oldu” dedi.

Anadolu'nun incisi Beyşehir'de ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir şehir oluşturmak için göreve geldikleri ilk günden bugüne vatandaşların desteğiyle durmadan ve yılmadan çalıştıklarını vurgulayan Özaltun, “Modern bir dünya kenti olma yolunda bizim dönemimizde atağa kalkan, hızla ilerleyen Beyşehir'de altyapıdan üst yapıya, sosyal ve kültürel yaşantıdan eğitime, kısacası her alanda başarılı, halkımızın da takdirini kazanmış çalışmalar gerçekleştirdik. İlçemizde bugüne kadar hep ‘hayal, yapılamaz' denilen projeleri hayata geçirdik. Çok şükür ki, sözünü verdiğimiz 2.etap TOKİ konutlarını da Beyşehir Belediyemizin öncülüğünde ve girişimleriyle Beyşehir'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde sözlere yer verdi.

Başkan Özaltun, Beyşehir için daha yapacak çok hizmetleri olduğunu da belirtirken, “Allah'ın izniyle şehrimizi ve bölgemizi geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmek için var gücümüzle, ilk günkü heyecanımızla çalışmayı sürdüreceğiz. Beyşehirli hemşehrilerimiz bizlere güç verdikçe Allah'ın izniyle Beyşehirimizi Türkiyemizin yük akı olacak bir ilçesi haline getireceğiz. Hizmetlerimizin halkımıza mutluluk getirmesi en bizlerin de en büyük mutluluk kaynağı oluyor. Bu vesile ile vatandaşlarımıza hak sahibi olduğu 2.etap TOKİ konutlarının hayırlı olmasını diliyor, yeni yuvalarında bundan sonraki süreçte huzurlu ve bir mutlu şekilde oturmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.