Beyşehir'de 23 Nisan coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beyşehir'de 23 Nisan kutlamaları, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kutlamalar, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde devam etti. Burada, törene katılan öğrencilere ilçe belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Salonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğrenciler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme ödülü alan fotoğrafların vatandaşların beğenisine sunulduğu 23 Nisan Sergisi açıldı. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programda, daha sonra anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ekibi gösterileri sunuldu. Kutlamalarda, anaokulu ve ilkokullar tarafından hazırlanan gösteriler de icra edildi. Programın sonunda müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan halk müziği konseri salonu dolduran kalabalık tarafından beğeniyle izlendi.

Kutlamalara, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.