Beyşehir'de 23 Nisan etkinlikleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyşehir'deki törende ilçe protokolü Atatürk Meydanında bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende katılımcılar maske takarken, sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. Sadıkhacı Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatih Nükte tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla çocuklarıyla günlerini evlerinde geçiren aileler ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden kutlayarak kendi imkanlarıyla hazırladıkları bayrak ve süslemeleri balkon, pencere ve kapılarına astı.

Törene, Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfan ve birim amirleri katıldı.