Beyşehir'de 25 yıldır atıl vaziyetteki yapı çok amaçlı salona dönüştürüldü

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yaklaşık 25 yıl önce düğün salonu yapılması planlanarak temeli atılan ancak bitirilemeyerek yarım kalan yapıyı çok amaçlı bir salon haline dönüştürdü.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Üçpınar Mahallesine içerisinde düğün, nişan merasimlerinin de yapılabileceği çok amaçlı bir toplantı salonu kazandırdıklarını söyledi. Yerleşim merkezi köy statüsünde iken muhtarlık tarafından düğün salonu yapılmak üzere temelleri atılan binanın tamamlanamadığı için yıllardır atıl vaziyette beklediğinin belirtilmesi üzerine kurum olarak harekete geçtiklerini belirten Özaltun, “Üçpınar Mahallesi Muhtarlığı ile mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine 25 yıldır atıl vaziyette bekleyen binaya el atarak, yapıyı düğün ve nişan merasimlerinin yanı sıra toplantı amaçlı olarak da kullanılabilecek çok amaçlı bir salon haline dönüştürdük. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Üçpınar Mahallesi Muhtarı Zekeriya İnan da, Üçpınar Köy Konağı'nın hemen yanında yerleşim merkezi köy statüsünde iken temelleri atılan ancak yapım çalışmaları yarım kalan salonun dış duvarları ile çatısını mahalle muhtarlığı döneminde inşa ettiklerini kalan kısmının yapımına ise talepleri üzerine Beyşehir Belediyesinin el attığını belirterek, “Beyşehir Belediyemiz düğün salonu olarak yapılması planlanan bu yapıyı çok amaçlı bir salon olarak dizayn ederek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunup yöremize kazandırdı. Belediye Başkanımız Murat Özaltun Beye bu anlamda mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.