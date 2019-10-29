Beyşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Beyşehir Kaymakamlığında ilçe protokolünün bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından kutlamalar, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde devam etti. Mehteran Takımı'nın gösterileri ve çaldığı marşların ardından “Cumhuriyet” konulu rölyef resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Nurullah Gök, ilçe halkının ve öğrencilerin bayramını tebrik etti. Kaymakam Özdemir tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri okundu. Halk oyunu ekiplerinin sunduğu folklor gösterilerinin ardından Cumhuriyet konulu video gösterimi, oratoryo ve drama gösterilerinin ardından kutlamalar sona erdi.

Kutlamalara, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Nurullah Gök, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, kurum amirleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.