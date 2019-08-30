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Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Bayram münasebetiyle ilçe protokolü, jandarma ve polis teşkilatı mensupları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar Anıt Alanı'nda düzenlenen törene katıldı.


Beyşehir Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması sonrasında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradaki tören, günün anlam ve önemine ilişkin öğretmenler tarafından yapılan konuşmaların ardından sona erdi.


Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

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