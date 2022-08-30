Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda etkinlikler düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Büyük zaferin 100. yıldönümü dolayısıyla Beyşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Beyşehir Gençlik Merkezi tarafından göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda gençliğe yönelik kutlama etkinlikleri düzenlendi. Beyşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Beyşehir'in gençleri ile birlikte güzel bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirterek, etkinliğe katılımın fazla olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Etkinlikler çerçevesinde akıl zeka oyunlarının yanı sıra, ilçede özellikle son dönemde revaçta olan okçuluk branşıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yağcıoğlu, “Bu yıl itibariyle yaklaşık 220 kayıt yaptığımız bir öğrenci grubumuz vardı. Okçuluk branşında bu çerçevesinde burada yarışmalar yapıldı. Yine gençlik merkezi olarak açtığımız el sanatları kursumuzla ilgili olarak özellikle geri dönüşümle alakalı çalışmalarımız, ebru çalışmalarımız da bu etkinlikte yerini aldı. Ayrıca, fotoğraf kursu açmıştık. Yaz boyunca yaptığımız etkinliklerin fotoğraflarını da bu programda sergiledik. Eski, savunmaya dönük sporlarımızdan matrak oyunlarının da sergilendiği etkinliğimizde, müzik çalışmaları noktasında gençlik merkezimize destek veren Beyşehirli gençlerimize de teşekkür ediyorum. Onlar da bu etkinlikte aramızda yer aldılar. İnşallah sadece yaz dönemiyle sınırlı kalmayacak ilçemizde bu yaptığımız etkinliklerimiz. Sadece 30 Ağustos'ta değil, 19 Mayıs ve 23 Nisan gibi bayramlarda da bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.