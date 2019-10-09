Beyşehir'de 4 okula yeni nesil bilgisayar desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 farklı okula yeni nesil bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Eşrefoğlu İmam Hatip ve Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu ile Alaaddin ve Karaali Ortaokullarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın desteğiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 52 adet yeni nesil bilgisayar yardımında bulunulduğu belirtildi.

Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Fırat, eğitim kalitesinin her geçen gün arttığı Beyşehir'de öğrencilerinin 2023 vizyonu hedeflerine ulaşması doğrultusunda yapılan bu bilgisayar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Fırat, “Okullarımıza yapılan bu bilgisayar desteği biz idareciler ile öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Eğitim ile ilgili son dönemde ciddi gelişmelerin yaşandığı ilçemizde, okullarımıza gereksinim duyulduğu bu günlerde bu verilen destekle bir Beyşehirli olarak her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış Beye saygı ve şükranlarımızı sunuyor, ülkemiz adına yürüttüğü bu onurlu görevde kendisine yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.