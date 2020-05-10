Beyşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar göl kenarına akın etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma izninin ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, göl kenarlarındaki parklara akın etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilmesinin ardından evlerinden dışarıya çıktı. Eşleriyle birlikte sokağa çıkanlar Beyşehir Gölü kenarındaki parklara akın etti. Göl kıyısındaki Vuslat Parkı'na gelerek buradaki banklarda oturup gölü seyreden vatandaşlar, ahşap köprü üzerinden çıkarılan suni ada Aşk Adası'nı da ziyaret etti. Bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri ekmek ve simitleri martılara atarak beslemeye çalıştı. Maske takarak sokağa çıkan yaşlıların büyük bölümünün sosyal mesafeye de dikkat ettiği gözlendi. Bazı yaşlıların ise yüzlerine önlem olarak koruyucu siperlik taktıkları görüldü. Sağlık çalışanları ise Köprübaşı mevkisinde banklarda oturarak gölü seyreden yaşlılara maske dağıttı. Göl kenarındaki yürüyüş yollarında yürüyüş yapanların yanı sıra bisikletiyle gezinti yapan vatandaşlar da güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da evlerinden çıkar çıkmaz soluğu banka şubeleri önünde aldı. ATM'den para ve maaşlarını çeken vatandaşlardan bazıları ise mezar ziyareti yaptı.

Vatandaşlar sokağa çıkmalarına verilen izinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, hafta içerisinde alışverişe çıkabilmek için de bazı saatlerde kendilerine izin verilmesini beklediklerini dile getirerek, uygulamanın devamını istediklerini kaydetti.