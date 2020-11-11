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Beyşehir'de ağaçlandırma seferberliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes” sloganıyla çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes” sloganıyla çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.


Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi ağaçlandırma sahasında Beyşehir Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde bin 800 karaçam, mavi selvi ve badem fidanları toprakla buluşturuldu. Kampanya çerçevesinde İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, daire amirleri, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları fidan dikti. Ardından dikilen fidanlara can suyu verildi.

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