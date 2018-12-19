Beyşehir'de amatör denizci belgesi almak isteyenlere fırsat

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, istenilen yeterli sayıya ulaşılması halinde verilen eğitimin ardından amatör denizci belgesi sınavı yapılacağı bildirildi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından ilçedeki tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, Antalya Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar en az bir milyon vatandaşa ‘denizcilik kültürünü” aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, ‘denizci millet, denizci ülke' hedefine ulaşmak ve insanların yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı başlatıldığı belirtildi. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarı göstererek amatör denizci belgesi sahibi olanların, ticari amaç olmaksızın münhasırın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standartlara göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçına haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri kullanabileceği bildirildi. Kamu kurumlarına gönderilen yazıda, bu kapsamda “amatör denizci belgesi” almak isteyen kamu personelinin müracaatlarının, değerlendirilmek ve Antalya Liman Başkanlığına gönderilmek üzere 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, KBB ve göz muayenesi yapıldığına dair sağlık raporu, Maliye Bakanlığı Veraset ve harçlar vergi dairesine yatırılacak 32,10 liralık harç makbuzu ile birlikte Beyşehir Kaymakamlığına gönderilmesi istendi.