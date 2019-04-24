Beyşehir'de amatör denizci belgesi eğitim ve sınavı heyecanı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör denizcilik belgesi sınavı heyecanı yaşandı.

Antalya Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar, en az bir milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, “Denizci Millet, Denizci Ülke” hedefine ulaşmak ve insanların yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı başlatıldı.

Program kapsamında Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde 19 Beyşehir Belediyesi çalışanının da yer aldığı amatör denizcilik belgesi sınavı yapıldı. 170 başvuru sahibi için yapılan sınavdan önce katılımcılara yaklaşık 45 dakika süren bir eğitim verildi. Ardından 50 sorunun yönetildiği sınav gerçekleştirildi.

Sınav sonrasında başarı gösteren katılımcılara amatör denizcilik belgesi verileceği, belgesi sahiplerinin ticari amaç olmaksızın münhasırın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standartlara göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçına haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri kullanabileceği bildirildi.