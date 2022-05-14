Beyşehir'de bahar şenlikleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen bahar şenlikleri renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği, Beyşehir'de de Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nin ev sahipliğinde, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yetişkinler ve gençler açık alanda hep birlikte kitap okumanın keyfini çıkardı. Öğrenciler farklı enstrümanları koro halinde çalarken, şarkı ve türküler seslendirdi. Resim tutkunları açık alanda tuval çalışması yaparken, gençler resim ve karakalem ile minikler ise boyama çalışmaları yaptı.

Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Fatih Demir, düzenlenen müşterek bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, “Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi bahçemizdeki açık alanda kitap okuma ve sanatsal etkinliklerden söz edildiğinde kurum olarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Kurum olarak her zaman böyle etkinliklerin arkasında olduğumuzu bir kez daha Beyşehir halkına ve milletimize göstermiş olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise “Türkiye'nin farklı illerinde de eş zamanlı olarak düzenlenen bahar etkinliklerinin Beyşehir ayağındaki kitap okuma programına bizler el sanatı ve becerilerini de ekleyerek daha renkli hale getirmeye çalıştık” diye konuştu.