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Beyşehir'de balık avına soğuk hava molası

Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde balıkçılar dondurucu soğuklar nedeniyle avlanma faaliyetine ara verdi.

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde balıkçılar dondurucu soğuklar nedeniyle avlanma faaliyetine ara verdi.


Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlayan soğuk hava bölgede geçimini balık avı ile sağlayan aileleri olumsuz etkiledi. Balıkçı teknelerinin büyük bölümünün limanlarında park halinde kaldığı görüldü. Az sayıda balıkçı ise karla dolan teknelerini temizleyerek kıyılarda avlanmak için ağ sermeyi sürdürdü. Gece eksi 12 derecelere sıcaklıklara kadar düşen ilçe merkezinde aşırı soğuk hava dolayısıyla faaliyetini sonlandıran balıkçılardan bazıları ise ekmek parası için mesaisine devam etti. İşini devam ettiren balıkçılar topladıkları ağlardan avladıkları Çin sazanlarını ayıklayabilmek için teknelerinin üzerinde saatlerce süren uğraş verdi.


Bu arada, ilçede etkili olan şiddetli soğuklar gölde yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Su kuşları yiyecek arayışını açıklarda ve sazlık kesimlerde sürdürürken, kıyılara kadar akın eden martı sürülerini ise vatandaşlar attığı ekmek parçalarıyla besledi. Martıların havada ekmek kapmak için birbirleriyle adeta yarışması göl kıyısında güzel görüntüler oluşturdu.

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