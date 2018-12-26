Beyşehir'de balıkçılar avlanmaya kar arası verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, balıkçılar avlanmaya kar yağışı dolayısıyla ara verdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı ile gelen soğuk hava ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, gölden geçimini temin eden balıkçılar avlanma faaliyetlerine bir süre ara verdi. Kar yağışı sebebiyle kıyılarda bekleyen balıkçı tekneleri karla dolarken, avcılar dün serdikleri ağları toplamaya çıkamadı. Teknelerinin başına gelen bazı balıkçılar ise avlanmaya çıkamayınca karla dolan kayıklarında kar temizliği yaptı. Kar yağışından gölde yaşam süren su kuşları da olumsuz etkilendi. Açlıkla karşı karşıya kalan ve kıyılarda yiyecek arayışına giren martıları bazı vatandaşlar ekmek parçalarıyla besledi. Gölün popülasyonu en fazla olan türlerinden sakar mekeler ise açıklarda kümeler halinde soğuktan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla ilçede çok sayıda maddi hasarlı kaza da yaşandı. Kayarak yoldan çıkan ve yoluna devam edemeyen araçlar çekiciler tarafından kurtarıldı.