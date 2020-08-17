Beyşehir'de başarılı öğrencilere ödül

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarı göstererek Fen Liselerini kazanan ortaokul öğrencileri okul aile birliği tarafından altınla, sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler ise para ödülü ile ödüllendirildi.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ödül töreninde kürsüye gelen Okul Aile Birliği Başkanı Hakan Taner Duymuş, okul aile birliği olarak başarıyı öğrencileri ödüllendirerek desteklediğini belirterek, "Okulumuz LGS başarısını artırarak yoluna devam ediyor. Allah'a şükürler olsun bu yıl da öğrencilerimizin başarısı bizleri memnun etmiştir. Amacımız, iyide, güzelde, hayırda, başarıda ilçe, il, ülke olarak hep beraber daha da ileriye gitmek. Mezun ettiğimiz öğrenci sayısına oranla sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmede bu seneki başarımız bizleri çok mutlu etti. Mezun olan 50 öğrencimiz Fen liselerine, 5'i ise sınavla öğrenci alan okullara yerleşmiştir. Bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi, ailelerini, okul idarecilerimizi, öğretmenlerini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Törende, Fen liselerini kazanan ortaokul öğrencileri altın, sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilere para ödülü verildi.