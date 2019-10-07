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Beyşehir'de bilim fuarı açılışı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.


Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesindeki Doğanbey Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Şaban Yılmaz, eğitim kurumu olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek fuar kapsamında 25 projenin sergilendiğini belirtti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ise, verdiği emeklerden dolayı okul idarecisi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşmasında, bu tür çalışmaların ülkeye temel bilimsel kaynak oluşturma noktasında önemli olduğunu dikkati çekerek; "Yerli ve milli birçok üretim daha bu yaşlarda verilen eğitimden geçmektedir" dedi.


Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirilirken, ardından protokol projeler hakkında sunum yapan öğrencilerden çalışmaların ayrıntılarına dair bilgiler aldı.


Programın sonunda katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

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