Beyşehir'de bisiklet yarışı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi.

Yarışlarda Konya'da faaliyet gösteren farklı bisiklet kulüplerine mensup sporcular birinci gelebilmek için pedal çevirdi. Yarışların yıldızlar kategorisindeki ilk etabında Beyşehir-Huğlu etabı koşuldu. Gençler ve Yıldız B kategorisinde yarışan bisikletçiler 34 kilometrelik Huğlu etabını tamamladıktan sonra yerleşim merkezinin meydanında, geçtiğimiz günlerde silah fabrikasında çıkan yangın dolayısıyla, “Türkiyemizin gururu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ve Huğlu halkına geçmiş olsun” yazılı pankart açtı.

Bisiklet yarışlarının ikinci etabında ise Yıldız A kategorisindeki bisikletçiler şehir içi kriteryum koşusunu gerçekleştirdi. Yarışların gençler kategorisinde Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü'nden Yusuf İrgin 54.01'lik zamanlama ile birinci gelirken, aynı kulüpten Cemal Selçuk ikinci, Taşkent Spor Kulübü'nden ise Fatih Deniz üçüncü oldu.

Yıldız B kategorisinde Çatalhüyük Çumra Belediyespor'dan Ramazan Yılmaz 56.50'lik zamanla birinci oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Atilla Solakgil ikinci olurken aynı kulüpten Ömer Güzeloğlu ise yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Yarışlarda, Yıldız A kategorisinde Taşkentspor Kulübü'nden Osman Çelik 41.44'lük zamanla yarışı tamamlayarak birinci olurken, aynı kulüpten Muhamet Çevik ikinci, Çatalhöyük Çumra Belediyespor Kulübü'nden Hasan Engin ise üçüncü oldu.

Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya, kupa ve ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.