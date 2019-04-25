Beyşehir'de bisikletseverler çocuklar için pedal çevirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen bisiklet turuna katılan bisikletseverler, çocuklar için pedal çevirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Karaburun Bisiklet Turu'na, Beyşehir'in yanı sıra Konya'dan da ilçeye gelen bisikletseverler katıldı. Etkinlik kapsamında şehir merkezinde Vuslat Parkından itibaren pedal çevirmeye başlayan bisikletseverler, Antalya yolu güzergahından devam ederek Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajına ulaştı. Buradaki dinlenme ve molanın ardından bisikletseverler, aynı rotadan devam eden dönüş yolculuğu ile bisiklet turunu tamamladı. Tur çerçevesinde bisikletçiler, 35 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, katılımcılara düzenledikleri tura gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.