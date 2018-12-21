Beyşehir'de caddelerden sökülen parke taşları değerlendiriliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yıl içerisinde yürütülen sıcak asfalt kaplama çalışmaları sebebiyle ana caddelerden sökülen kilitli parke taşları belediye tarafından farklı alanlarda değerlendiriliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kent merkezindeki ana caddelerde yürütülen altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları sebebiyle sökülerek belediyenin şantiyesinde toplanan yollarda şehre uzun yıllar hizmet veren eskiyen kilitli parke taşlarını heba etmediklerini ve farklı alanlarda değerlendirdiklerini söyledi. Beyşehir Belediyesi Kademesinin de bu kilitli parke taşlarının değerlendirildiği alanlardan bir tanesi olduğunu belirten Özaltun, “Bugüne kadar zemininde herhangi bir çalışma yürütülmemiş yaklaşık 7 bin metrekarelik alana sahip olan kademelerimizi bu eskiyen kilitli parke taşlarıyla döşemeye başladık. Şantiyemizde caddelerimizden sökerek biriktirdiğimiz parke taşlarından kullanılabilecek durumda olanlarını kadememize taşıyarak ekstra bir maliyete girmeden buranın zemininin kaplanmasında değerlendiriyoruz. Buradaki çalışmamızın tamamlanmasının ardından kadememiz de yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarılmış bir alan haline dönüşecek. Ekiplerimiz bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir Belediyesi olarak bu çerçevede değerlendirilebilecek her malzemeyi ziyan etmeden, boşa götürmeden bu tür farklı alanlarda kullanabiliyoruz” dedi.