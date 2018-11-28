Beyşehir'de camiler temizleniyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinin mobil temizlik ekibi, ilçedeki camileri periyodik olarak temizliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde İlçe Müftülüğü bünyesinde yer alan camilerin kurdukları mobil temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak genel bir temizlikten geçirildiğini söyledi. Camilerin temizlenmesi için oluşturulan özel mobil temizlik ekibi tarafından merkez ve dış mahallelerdeki camilerin düzenli aralıklarla temizlenmesinin göreve gelmeleri ile birlikte belediye olarak hayata geçirmek istedikleri önemli bir proje olduğunu vurgulayan Özaltun, bu projenin kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde özel oluşturdukları mobil temizlik aracının ilçe genelinde tüm mahallelere ulaşarak, camilerin tertemiz pırıl pırıl olması için seferber olduğunu kaydeden Başkan Özaltun, “Bizler için kutsal bir mekan olan camilerimizdeki halılar bu kapsamda yürütülen çalışmalarla özel makinelerle yıkanıp temizlenirken, ibadethanelerimizin müştemilatında yer alan ayakkabılıklar, kapı, duvar, ayna ve camlar da silinerek genel ve kapsamlı bir temizlik çalışması yapılıyor. Bunun yanı sıra, cami önleri ve girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile tuvaletlerin genel temizlikleri de gerçekleştiriliyor. Camilerimizde temizlik çalışmasının bitmesinin ardından ortama hoş bir koku yayması için de gül suyu sıkılıyor. Beyşehir halkımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına yürüttüğümüz bu faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Bunun yanı sıra, 67 mahallemizin tamamındaki camilerin şadırvan bahçe temizlikleri yapılıyor, ihtiyaç durumuna göre bakım onarım işleri de gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.