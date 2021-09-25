Beyşehir'de çiftçilere anız yakılmaması çağrısı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat ürünlerinde hasat sezonunun sona ermesinin ardından ekim öncesi bazı arazilerdeki anızların ateşe verilerek yakılması tepkilere neden oluyor.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, çiftçilere anız yakılmaması çağrısı yaptı. Tarlalardaki anızların yakılmasının çok büyük tehlikeler oluşturduğuna, doğaya ve çevreye de zarar verdiğine işaret eden Tan, “Görüyoruz, zaman zaman önünü kesemezseniz yerleşim merkezlerindeki evlere, bahçelere kadar ulaşabiliyor. Her taraf yanıyor. Toprak perişan oluyor, canlılar yok oluyor. Bu yüzden itfaiye ekiplerimiz bu dönemde bir anız yangınından diğer yangına koşuyor. Yaptırdığımız bu yoğun mesai ile daha ciddi yangınlara müdahale noktasında da ekiplerimize önemli bir efor sarf ettiriyor, onları yorup sıkıntı oluşturabiliyoruz. Ayrıca ormanlık alanlara yakın yerlerde anızların ateşe verilmesi, ormanlarımız için de büyük tehdit oluşturuyor. Çiftçilerimize sesleniyorum, rica ediyorum, lütfen anızları yakmayın, sürün tarlanızı gübre olsun, en azından toprağınız zarar görmesin, özelliğini kaybetmesin. O canlılar da yanarak yok olmasın. Anızlar ateşe verildiğinde çevre ve doğa da zarar görüyor, is ve dumanları yerleşim merkezlerindeki evlere kadar ulaşıyor. Benzer bir çağrıyı da göl kenarındaki sazları zaman zaman yakanlar için yapmak istiyorum. Lütfen güzelim doğamızla, çevremizle oynamayalım. Ateşe vermeyelim” diye konuştu.