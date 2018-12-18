Beyşehir'de “çocuk oyun sokağı” projesi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, çocuklara özel tasarlanan oyun sokağı, projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde hayata geçirecekleri oyun sokağı projesinin devreye girmesiyle oluşturulacak parkuru çocuklar ile ailelerinin çok seveceğini söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak ilçede yine bir ilk olacak projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını belirten Özaltun, “Vuslat Parkı girişindeki yeni hizmete giren modern çocuk parkının hemen yanı başında oluşturmaya başladığımız oyun sokağı, proje tamamlandığında öyle inanıyoruz ki çocuklarımız ve ailelerinden büyük ilgi görecek. Oyun sokağında çocuklarımız günümüzde unutulmaya yüz tutan eski oyunlarla günün her saatinde ailelerinin gözetiminde gönüllerince eğlenip vakit geçirebilecek” dedi.

Başkan Özaltun, satranç, sek sek, renkli zıplama alanı, ip atlama, köşe kapmaca, yakan top, mendil kapmaca, dokuztaş, istop gibi oyun yerlerinin bulunacağı sokakta ayrıca trafik kurallarını öğretici alanlar olacağını belirterek, “Çocuklarımız unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları burada yeniden canlandırma fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.

780 metrekarelik oyun sokağı zemininin yürütülen çalışmalarla çocuklar için daha yumuşak zemin olan EPDM zemin hale getirildiğini ve etrafına çocukları bilgilendirici çeşitli pano ve görsel levhalar yerleştirildiğini anlatan Özaltun, “Bu çocuk oyun sokağımız daha çok yaşı küçük çocuklarımıza hitap edecek. Ebeveynlerin daha büyük yaşlardaki çocukları hemen yanı başındaki modern yeni çocuk parkımızdan yararlanırken, daha küçük yaştakiler ise oyun sokağında gönüllerince eğlenebilecek. Genelde 4-14 yaş aralığındaki çocuklarımız buradan çok rahatlıkla yararlanabilecek. Ailelerimiz de çocuklarıyla burada isterlerse birlikte oynayabilecek, oturma banklarında oturarak onları gözetebilecek. Burası ışıklandırılarak günün 24 saatinde kullanılabilecek bir oyun sokağı haline getirilecek. Projenin ilk aşamasında sokağımıza bilgilendirici görsel panoları yerleştirdik. Burada dünya, Türkiye ve Beyşehir haritası, değişik çevresel mesajların yer aldığı görsel levhalar, Beyşehir'in tarih ve kültürünü anlatan tanıtıcı panolar, Beyşehir'de yetişen endemik bitki ve hayvanlara ait bilgi ve görsellerin yer aldığı levhalar, hatıra fotoğrafları çektirilebilecek alanlar, müzik aletlerinin tanıtımına yönelik bilgiler, Beyşehir'de gezilip görülebilecek alanlar, konum ve ulaşım bilgileri, yön bulma, hava taşıtlarını tanıma, trafik kuralları, hayvanlar alemi, aranacak acil numaralar gibi çeşitli faydalı bilgilerin yer aldığı levha ve panolar bulunuyor. Projenin bir sonraki aşaması ise bahar döneminde tamamlanarak yaz döneminde inşallah oyun sokağı çocuklarımıza ve ailelerine hizmet verir hale gelecek” dedi.

Özaltun, oyun sokağı projesinin Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde yerel yönetimler tarafından uygulandığını ancak Beyşehir'deki projenin daha farklı konseptiyle çok daha ilgi çekici olacağını da belirterek, “Oyun sokağımız tamamlandığında ilçemizde yaz aylarında çocuklarımıza yönelik bir çocuk festivali yapmayı da planlıyoruz” ifadelerin kullandı.