Beyşehir'de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'en eşi Emine Erdoğan'ın himayeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “sıfır atık” projesi kapsamında çocuklara yönelik olarak “sıfır atık için ben de varım” konulu etkinlik düzenlendi.

Sıfır atık projesinin daha geniş kitlelere duyurmak ve çocuklarda farkındalığı artırmak amacıyla Konya'nın Beyşehir ilçesine de gelen Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “sıfır atık için ben de varım” gezici aracı, Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde göl kenarındaki festival alanında çocuklarla buluştu. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılmasını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefinin anlatıldığı çocuklar, maskot ve animasyon ekibinin sahnelediği tiyatro gösterisini de ilgiyle izledi. Proje ile ilgili görsellerin izlettirildiği, yarışmaların da düzenlendiği program sonunda etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.