Beyşehir'de doğal alanlardan 315 poşet çöp toplandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen kampanyada insan eliyle kirletilen göl kıyıları, mesire alanları gibi doğal alanlardan 315 poşet çöp toplandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü çevre temizliği konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen çevre temizliği kampanyasının istatistiki verileri açıklandı. Proje çerçevesinde “Eski hali, yeni hali” fotoğraf yarışmasının da düzenlendiği kampanya kapsamında ilçedeki 18 piknik alanı ve seyir noktası, 5 farklı alanda göl kıyısı, 3 farklı güzergahta 8 kilometre uzunluğunda yol kenarının temizlendiği belirtildi. Açıklamada, çevre temizliği kampanyasına aralarında 71 çocuğun da olduğu toplam 146 kişinin katıldığı, katılımcıların 113 saat boyunca temizlik için mesai yaptığı bildirildi. Söz konusu alanlardan 315 battal boy poşet dolusu çöp toplandığının belirtildiği açıklamada, “En çok alkol şişesi atığı başta olmak üzere doğadan soda, kola, plastik şu şişesi, maske, çocuk bezi, kağıt peçete, ıslak mendil gibi atıklar toplanmış olup, en kirli bölge ise Şamlar yolu ilk 6 kilometre olarak belirlenmiştir” denildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen çevre temizliği kampanyasının sona erdiğini belirterek, projeye destek veren ve katılan herkese teşekkür etti.