Beyşehir'de doğaseverler 19 Mayıs'ı gece yürüyüşüyle kutladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sahur vakti buluşan doğaseverler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını düzenledikleri gece yürüyüşü etkinliğiyle kutladı.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yılı kutlamaları kapsamında sahur vakti gerçekleştirilen Düz Koru Gökalan Yakamanastır Gece Yürüyüşü etkinliğine, Beyşehir'in yanı sıra Konya'dan da çok sayıda doğasever katıldı. Katılımcılar 6 kilometrelik parkurda yürüyüşü gerçekleştirirken varış noktası olan Yaka Manastır Tabiat Alanı'nda sahur yemeğiyle etkinliği tamamladı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, düzenledikleri etkinliğe katılan tüm doğaseverlere teşekkür etti.