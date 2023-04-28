Beyşehir'de dünya evine girecek çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dünya evine girecek çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla gerçekleştirilen evlilik öncesi eğitim programları Beyşehir'de de devam ediyor. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve çıkabilecek sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme' fırsatı verdiği için önem taşıyor. Beyşehir'de de Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla eğitim, danışmanlık ve farkındalık faaliyetleri yürütülüyor.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Baysal, Beyşehir'de meslek elemanları tarafından yeni evlenecek çiftlere yönelik olarak verilen evlilik öncesi eğitime katılan gençlere sertifikalarını vererek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.