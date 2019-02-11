Beyşehir'de düz damlı evlerde kar temizliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür etkili olan kar yağının durmasının ardından dış mahallelerde düz damlı evlerin toprak damlarına çıkan aileler, karları kürümek için seferber oldu.

Beyşehir'e bağlı Şamlar Mahallesinde yağan kar yağışı yerleşim merkezini beyaz bir görüntüye bürüdü. Dağlık alanda kurulu mahallede, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından çatısı olmayan düz toprak evlerinin damlarına çıkan aileler, saatlerce devam eden kar temizliği yaptı. Damlar karlardan küründükten sonra taş silindirlerle sıkıştırma işlemi yapıldı. Tehlikeli olmasına rağmen ahşap merdivenlerden damlara çıkıp inen yaşlı kadınlar da yükseklerde karları temizlemek için ellerinde küreklerle seferber oldu. Beyşehir kent merkezinde ikamet eden bazı aileler ise yazın kaldıkları mahallesine gelerek, toprak damlı evlerinde ailelerin yürüttüğü çalışmalara katıldı. Bazı aileler imece usulü yardımlaşarak düz damlı evlerde kar temizliği için bir araya geldi.

Şamlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Bulduk, yaşadıkları yerleşimin ilçenin bir dağ köyü olduğunu vurgulayarak, birçok düz ve toprak damlı yapının bulunduğunu vurguladı. Her kar yağışı sonrasında köydeki bu yapıya sahip evlerde ikamet eden ailelerin damlara çıkarak karları kürüdüğünü ve taş yuvaklarla sıkıştırarak eriyen kar sularının evlerinin içine akmaması için çaba gösterdiğini belirten Bulduk, dağ köylerinde kış döneminde yaşanan bu mesaiden dolayı özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanlar için yaşamın biraz daha zor olduğunu söyledi.

Mahalle sakini aileler ise, kar yağışının durmasının ardından düz damlı evlere sahip yediden yetmişe herkesin damlarda kar temizliği yapıp, taş yuvakla sıkıştırma yaptığını belirterek, yıllardan beri her kış döneminde yörede bu geleneğin sürdürüldüğünü kaydetti.