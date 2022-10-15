Beyşehir'de ekin kambur böceği araştırması

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarım alanlarında ziraat mühendisleri tarafından ekin kambur böceği (zabrus) araştırması gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Beyşehir'in Konya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekildi. Beyşehir'in farklı mahallelerinde buğday ile arpa ekim döneminin gelmiş olmasından dolayı özellikle ekin kambur böceğine yönelik tarlalarda araştırma ve inceleme yapıldığına vurgu yapılarak, "Ekin kambur böceği ekimde toprak altındaki daneleri kemirerek, hasada yakın günlerde de yine danelerle beslenerek, ilkbaharda ise yaprakları yiyerek hububat alanlarında zararlı olur. Zabrusun yoğun olduğu tarlalarda yer yer yenik bölümler, açık hububat sıraları ve boş alanlar görülür. Önceden varlığı bilinen tarlalarda tohum ilaçlaması şeklinde mücadele yapılabilir. Erken ilkbaharda çiftçilerimizin tarlalarında yer yer bitkilerin toprak altına çekilerek kesilmesi ve tarla yüzey sathında açık alanlar oluşması, toprak altında zabrusun larvalarını görmeleri durumunda toprak sathı ilaçlanarak mücadele yapılabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşan çiftçilerimiz daha detaylı bilgiyi Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden edinebilirler. Çiftçilerimize bereketli sezonlar diliyoruz" denildi.