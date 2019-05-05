Beyşehir'de El Emeği Kadınlar Pazarı kuruldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı içerisinde özel bir alan Beyşehir Belediyesi tarafından kadınlara tahsis edilerek El Emeği Kadınlar Pazarı kuruldu.

Kadınların el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı el işi ürünlerin satışının yapıldığı pazar yerinin açılış törenine katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Bugün bu hareket, kadınlarımızı ekonominin içine çekme hareketidir. Hep birlikte üreten Beyşehir'i ve yarın nasıl büyüyeceğinin işareti olsun diye bu çalışmayı yaptık, hiçbir siyasi ayrım yapmadan kadınlarımız bu işi en iyi biliyorlar, sağdan soldan AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Parti'li, Saadet Parti'li her kim olursa olsun Beyşehir davasıdır bu. Hepimiz birliğiz, hepimiz bir ve bütünüz” şeklinde konuştu.

Hayata geçirilen bu projenin zaman içerisinde daha da geliştirileceğinin de müjdesini veren Bayındır, “Şimdi hepimizin bir davası var; güneşin doğup hüzünle battığı istikamet Anamas Dağı, sevinerek koşarak doğduğu yer, yani Genek tepesi... Bu iki tepenin bandında, şu güzelim sahilde hep beraber ne güzel bir festival havasında dedikodudan uzak, üreterek, el emeğimizi sergileyerek insanlarımıza sunmak, aile ekonomisine katkı yapmak ve bu uğurda yarınki kuracağımız kadınlar pazarına, kadınlar caddesine, kadınlar sokağından caddeye doğru gideceğiz. Çünkü Beyşehir'in bütün kadınları üreten olsun istiyorum. Kendi ekonomisini oluştursun, özgüven denilen kavramı hep yaşasın. Evde benim çocuğumun bir talebi olursa, eşimin vereceği para değil, ‘kendimin de bak kazandığım var' diyen bir aile... Aile bütünlüğüne katkı sağlayan bir anlayış, karşı gelen değil birbirine, saygıda kusur eden değil birbirine ama bir olmak, bütün olmak, erkek kadın dayanışmasını aileden başlatıp şehrimizde inşallah hep beraber çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, seçim döneminde Beyşehir'e sözünü verdiği üç fabrika kurulumu sayısının daha da artacağını müjdeleyen Bayındır, istihdama ilişkin yürüttükleri çalışmalarla ilgili son gelişmelere de değindi.

Başkan Bayındır, açılış öncesi gezdiği El Emeği Kadınlar Pazarındaki tezgahlarda satış yapan kadınlarla sohbet edip “hayırlı işler” dileğinde bulundu. Kadınlar da böyle özel bir pazar yerini kendilerine ücretsiz olarak tahsis etmelerinden dolayı Başkan Bayındır'a teşekkür etti.