Beyşehir'de en fazla pet şişeyi toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenciler, bisiklet, kaykay ve patenle ödüllendirildi.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesindeki Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulunda sıfır atık ve e Twinning isimli proje çerçevesinde "şişeyi getir, pedalı çevir" sloganıyla başlatılan yarışma son buldu. Okulda 21 gün boyunca süren yarışmada, öğrenciler 42 bin 314 adet pet şişe topladı. Yarışma sonunda, düzenlenen ödül töreninde okul birincisi olan öğrenciye bisiklet, sınıflar düzeyinde birinci olan öğrencilere paten, ikinci olanlara ise kaykay olmak üzere toplam 11 hediye ödül olarak verildi. Okul Müdür Yardımcısı Sefer Bakır, törende yaptığı konuşmada, projeyle amaçladıkları çevre temizliği farkındalığına ulaştıklarını belirterek, "Dedik ya, bu konuda 'bir kıvılcım yakalam' diye, daha fazlasına ulaştık. 42 bin 314 pet şişe toplayan öğrencilerimiz Konya ilimizin plaka sayısını bin katı olarak geçti. Amacımız, plastiklerden arınmış ve korunan sağlıklı bir çevre idi. Yaktığımız bu kıvılcımın bütün ülkemizde karşılık bulmasını diliyoruz. Bu projemize katkı sağlayan öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza okul yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.