Beyşehir'de eriyen karlar, ekili arazileri suyla doldurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eriyen karlar buğday ekili arazileri sularla doldurdu.

Beyşehir ilçesinde, son 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini yitirmesinin ardından hava sıcaklık değerleri yükseldi, güneş yüzünü göstermeye başladı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe genelinde yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlamasıyla birlikte kış dönemindeki yetersiz yağışlar sebebiyle kuruyan akarsular da yeniden hareket kazanarak canlandı. Kar suları Adaköy Mahallesindeki Apsıngır Ovası'ndaki meralık alanlar ile Yeşildağ Mahallesindeki Yeşildağ Ovası'nda bulunan ekin tarlalarının büyük kısmının sular altında kalmasına yol açtı. Yağışlar, bahar döneminde yağış bekleyen ilçede hububat ekimi yapan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Gelirinin büyük bölümünü eriyen kar sularıyla karşılayan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü konumundaki Beyşehir Gölü'ne de son yağışlar adeta can suyu oldu.