İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Beyşehir'de fotoğraf gösterisi ve sergi açılışı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen fotoğraf gösterisi ve sergi açılışına fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen fotoğraf gösterisi ve sergi açılışına fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi.


Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü ve Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından müşterek olarak Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde düzenlenen fotoğraf etkinliğinde fotoğraf sanatçısı Mevlüt Maşalacı Beyşehirli fotoğraf severlerle bir araya geldi. Maşalacı, “Dünya Notları” konulu fotoğraf gösterisinde, 35 ülke fotoğraflarından oluşan çalışmaları hakkında fotoğraf sevenlere bilgiler verdi, fotoğraf sanatı hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Fotoğraf slayt gösterisinin ardından Maşalacı'nın 35 ülke fotoğraflarından oluşan kişisel fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğe katılımından ve fotoğraf sanatına verdiği katkı ve desteklerden ötürü Maşalacı'ya bir teşekkür belgesi takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.