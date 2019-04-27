İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerine verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen merkez ortaokulları 5.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen merkez ortaokulları 5. sınıflar arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliğinde bu yıl 8.'si gerçekleştirilen "Çocukların Gözünden Yaşadığı Şehir" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlarının belli olmasının ardından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde ödül töreni düzenlendi, fotoğraf sergisi açıldı.


Törende dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan öğrencilere, ödül ve katılım belgeleri verildi. Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan 700 eser arasından ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı çalışmalar, düzenlenen sergi açılışı ile katılımcıların beğenisine sunuldu.


Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yarışmaya katılan, dereceye giren ve sergileme kazanan tüm öğrencileri tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.