Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerine verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen merkez ortaokulları 5. sınıflar arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliğinde bu yıl 8.'si gerçekleştirilen "Çocukların Gözünden Yaşadığı Şehir" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlarının belli olmasının ardından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde ödül töreni düzenlendi, fotoğraf sergisi açıldı.

Törende dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan öğrencilere, ödül ve katılım belgeleri verildi. Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan 700 eser arasından ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı çalışmalar, düzenlenen sergi açılışı ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yarışmaya katılan, dereceye giren ve sergileme kazanan tüm öğrencileri tebrik etti.