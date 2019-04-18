Beyşehir'de fotoğraf yarışması sonuçlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "çocukların gözünden yaşadığı şehir" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belirlendi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı yaptığı açıklamada, dernek ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile işbirliği halinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı çerçevesinde düzenledikleri fotoğraf yarışmasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Bu yıl 8'incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasının Beyşehir'de bulunan ortaokulların 5'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlendiğini vurgulayan Büyükkafalı, "6 Nisan'da başlayan ve katılımların 16 Nisan'da sona erdiği yarışmaya öğrencilerimizden gelen 700 eser katıldı. Yarışmanın sonunda dereceye giren eserler belli oldu, sonuçları kısa sürede içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Ödül töreni ve fotoğraflardan oluşan sergi 26 Nisan'da gerçekleştirilecek" diye konuştu.